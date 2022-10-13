Юный житель Кизляра Расул Магомедов долгие девять месяцев готовился к встрече с папой, который принимал участие в специальной военной операции на Украине. Военнослужащий долгое время не выходил на связь, но его близкие верили, что в скором времени глава семьи приедет домой. И вот наконец их встреча состоялась. Трогательные кадры опубликовал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Девятилетний Расул Магомедов долгие месяцы ждал встречи с папой, который участвовал в спецоперации. Видео © T.me / Сергей Меликов

Никто не смог сдержать эмоций, когда колонна из автомобилей с символами Z появилась на горизонте. Многие плакали, аплодировали и искренне радовались. Особенно встречи ждал Расул, который, увидев грузовик с военными, пустился танцевать лезгинку. В одной из машин возвращался домой его папа, которого он ждал целых девять месяцев.

Когда папа Расула вышел из автомобиля, мальчик сразу же бросился в его объятия. Все эти месяцы, несмотря на отсутствие связи, он верил, что его отец в скором времени вернётся домой. Мама школьника Лариса рассказала, что волновались в этот день все, но Расул особенно. Он встречал каждую машину, здоровался за руку со всеми прибывшими военнослужащими.

"Когда в школе узнал, что мой папа поехал воевать с фашистами, я очень переживал, но ещё больше стал гордиться им. Я так хотел, чтобы все знали, какой мой папа герой, и подготовил доклад "Моя гордость — мой папа". Я хочу только одного — стать военным и, как папа, защищать Родину, а сестра хочет стать врачом, как мама", — признался сам Расул.