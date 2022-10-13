Украина может ввести визы для граждан Белоруссии
Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о введении виз для граждан Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией, говорится на сайте главы государства. Соответствующая петиция собрала 25 339, перешагнув минимальный порог в 25 тысяч.
"В настоящее время Кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учётом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов", — говорится в ответе президента на инициативу.
К слову, на данный момент граница между странами фактически закрыта, функционируя лишь в одном месте в Волынской области. Там ей воспользоваться могут лишь украинцы, возвращающиеся домой. Зеленский отметил, что следит за ситуацией с мерами, направленными на усиление контроля за пересечением госграницы гражданами Белоруссии.
Ранее глава КГБ Белоруссии Тертель заявил, что украинские военные планируют захватить один из райцентров страны. По его словам, иностранные спецслужбы подготовили для этого от 100 до 300 человек.
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Getty Images / Alexey Furman