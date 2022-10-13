Украина может ввести визы для граждан Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией, говорится на сайте главы государства. Соответствующая петиция собрала 25 339, перешагнув минимальный порог в 25 тысяч.

"В настоящее время Кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учётом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов", — говорится в ответе президента на инициативу.

К слову, на данный момент граница между странами фактически закрыта, функционируя лишь в одном месте в Волынской области. Там ей воспользоваться могут лишь украинцы, возвращающиеся домой. Зеленский отметил, что следит за ситуацией с мерами, направленными на усиление контроля за пересечением госграницы гражданами Белоруссии.