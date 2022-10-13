В Британии опечалены ростом экономики России на фоне рецессии в Европе
The Economist: Экономика России улучшается, а Европа впадает в рецессию
Экономическая ситуация в России улучшается, тогда как Европа находится на грани глубокой рецессии. Об этом сообщил британский журнал The Economist, утверждая, что в противостоянии между Москвой и Западом наступил критический момент.
"В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается", — констатирует автор.
Издание ссылается на данные банка Goldman Sachs, который рассчитывает индикатор текущей активности, позволяющий судить о состоянии экономики от месяца к месяцу. Активность в России на порядок выше, чем в крупных европейских странах, делает вывод финансовая организация. Так, в РФ выросли потребительские расходы, восстановилась автомобильная промышленность, где были замещены зарубежные поставки комплектующих.
В апреле предполагалось, что ВВП России снизится на 8,5%, напоминает автор публикации. Теперь ожидается снижение лишь на 3,4%. Такой спад, по мнению журнала, легко преодолим.
Ранее Лайф писал, что главы МВФ и Всемирного банка предрекли рецессию мировой экономике уже в 2023 году. При этом торговое и производственное развитие в Европе замедляется.
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