НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 10:17

В Британии опечалены ростом экономики России на фоне рецессии в Европе

The Economist: Экономика России улучшается, а Европа впадает в рецессию

Экономическая ситуация в России улучшается, тогда как Европа находится на грани глубокой рецессии. Об этом сообщил британский журнал The Economist, утверждая, что в противостоянии между Москвой и Западом наступил критический момент.

"В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается", — констатирует автор.

Издание ссылается на данные банка Goldman Sachs, который рассчитывает индикатор текущей активности, позволяющий судить о состоянии экономики от месяца к месяцу. Активность в России на порядок выше, чем в крупных европейских странах, делает вывод финансовая организация. Так, в РФ выросли потребительские расходы, восстановилась автомобильная промышленность, где были замещены зарубежные поставки комплектующих.

В апреле предполагалось, что ВВП России снизится на 8,5%, напоминает автор публикации. Теперь ожидается снижение лишь на 3,4%. Такой спад, по мнению журнала, легко преодолим.

Путин: Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис из-за разбалансировки рынка

Путин: Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис из-за разбалансировки рынка

Ранее Лайф писал, что главы МВФ и Всемирного банка предрекли рецессию мировой экономике уже в 2023 году. При этом торговое и производственное развитие в Европе замедляется.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров