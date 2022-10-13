В Британии опечалены ростом экономики России на фоне рецессии в Европе

Экономическая ситуация в России улучшается, тогда как Европа находится на грани глубокой рецессии. Об этом сообщил британский журнал The Economist, утверждая, что в противостоянии между Москвой и Западом наступил критический момент.

"В экономической войне между Россией и Западом наступил щекотливый момент. В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается", — констатирует автор.

Издание ссылается на данные банка Goldman Sachs, который рассчитывает индикатор текущей активности, позволяющий судить о состоянии экономики от месяца к месяцу. Активность в России на порядок выше, чем в крупных европейских странах, делает вывод финансовая организация. Так, в РФ выросли потребительские расходы, восстановилась автомобильная промышленность, где были замещены зарубежные поставки комплектующих.

В апреле предполагалось, что ВВП России снизится на 8,5%, напоминает автор публикации. Теперь ожидается снижение лишь на 3,4%. Такой спад, по мнению журнала, легко преодолим.