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13 октября, 10:26

Полицейский получил огнестрельное ранение головы в столичном тире

В Москве сотрудник полиции получил огнестрельное ранение во время стрельбы в тире

Полицейский получил ранение в тире МВД в Москве. Как сообщает Mash, предварительно, речь идёт о несчастном случае.

Всё произошло около 11 часов в центре столицы на Житной улице. В результате инцидента пострадал 30-летний сотрудник полиции, он получил огнестрельное ранение головы. Коллеги оперативно сработали и быстро передали мужчину медикам. Как сообщил Лайфу источник, пострадавший был госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова.

Появилось видео с моментом расстрела инструктора в томском тире

Появилось видео с моментом расстрела инструктора в томском тире

Ранее Лайф писал, что ночью 9 октября вблизи жилого дома, расположенного по улице Ярцевской, произошла стрельба, в результате которой пострадал один полицейский. Его госпитализировали. При задержании злоумышленник был ранен и тоже доставлен в больницу.

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ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков

Николь Вербер

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