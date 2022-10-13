Полицейский получил огнестрельное ранение головы в столичном тире

Полицейский получил ранение в тире МВД в Москве. Как сообщает Mash, предварительно, речь идёт о несчастном случае.

Всё произошло около 11 часов в центре столицы на Житной улице. В результате инцидента пострадал 30-летний сотрудник полиции, он получил огнестрельное ранение головы. Коллеги оперативно сработали и быстро передали мужчину медикам. Как сообщил Лайфу источник, пострадавший был госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова.