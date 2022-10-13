Неразорвавшаяся часть ракеты ВСУ упала на территорию школы в Белгороде
Губернатор Гладков: Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортплощадку школы
Один из снарядов упал на территорию школы в Белгороде. Обложка © t.me / Белгород № 1
Одна из частей снаряда, которую перехватила система ПВО в Белгороде, упала на спортплощадку местной школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Поступила информация, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Пока информации о погибших и пострадавших нет", — написал глава региона.
Ранее Лайф сообщал, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало.