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13 октября, 10:22

Неразорвавшаяся часть ракеты ВСУ упала на территорию школы в Белгороде

Губернатор Гладков: Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортплощадку школы

<p>Один из снарядов упал на территорию школы в Белгороде. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/belgorod01/26681" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белгород № 1</a></p>

Один из снарядов упал на территорию школы в Белгороде. Обложка © t.me / Белгород № 1

Одна из частей снаряда, которую перехватила система ПВО в Белгороде, упала на спортплощадку местной школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Поступила информация, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Пока информации о погибших и пострадавших нет", — написал глава региона.

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Артур Белкин

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