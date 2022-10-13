Неразорвавшаяся часть ракеты ВСУ упала на территорию школы в Белгороде

Одна из частей снаряда, которую перехватила система ПВО в Белгороде, упала на спортплощадку местной школы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Поступила информация, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Пока информации о погибших и пострадавших нет", — написал глава региона.