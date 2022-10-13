ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Красное
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Красное в Шебекинском районе Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы", — отметил Гладков.
По словам губернатора, ученики школы находились на дистанционном обучении. Оперативные службы продолжают проводить подомовой обход.
Ранее Лайф сообщал, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений.
T.me / Настоящий Гладков