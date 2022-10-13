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13 октября, 10:31

ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Красное

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Красное в Шебекинском районе Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела ВСУ села Красное в Белгородской области. Фото © T.me / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела ВСУ села Красное в Белгородской области. Фото © T.me / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела ВСУ села Красное в Белгородской области. Фото © T.me / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела ВСУ села Красное в Белгородской области. Фото © T.me / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ села Красное в Белгородской области. Фото © T.me / Настоящий Гладков

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"ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы", — отметил Гладков.

По словам губернатора, ученики школы находились на дистанционном обучении. Оперативные службы продолжают проводить подомовой обход.

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Обложка ©

T.me / Настоящий Гладков

Артур Белкин

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