ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Красное в Шебекинском районе Белгородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

"ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы", — отметил Гладков.

Ранее Лайф сообщал, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений.