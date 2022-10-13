Пранкеры выведали у Кулебы организаторов подрыва Крымского моста и детали контрнаступления ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) признал, что за атаками на Крым и Белгородскую область стоит Киев. Блогеры поговорили с министром от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

"Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы", — заявил Кулеба.

Также министр иностранных дел Украины признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил "в тесном сотрудничестве с союзниками — США и Великобританией в первую очередь". Обещанных Америкой и Европой денег Украине хватит только до конца года, заявил Кулеба "американскому дипломату".