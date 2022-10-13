Пранкеры выведали у Кулебы организаторов подрыва Крымского моста и детали контрнаступления ВСУ
Кулеба рассказал пранкерам, что за ударами по Белгороду и Крыму стоит Киев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Getty Images / Thierry Monasse
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) признал, что за атаками на Крым и Белгородскую область стоит Киев. Блогеры поговорили с министром от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.
"Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы", — заявил Кулеба.
Также министр иностранных дел Украины признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил "в тесном сотрудничестве с союзниками — США и Великобританией в первую очередь". Обещанных Америкой и Европой денег Украине хватит только до конца года, заявил Кулеба "американскому дипломату".
Ранее украинский политик Сергей Пашинский проговорился пранкерам, что удар по Крымскому мосту невозможен без США. Он также раскрыл, что, проводя некоторые операции самостоятельно, он информирует о своих планах каналы ЦРУ.