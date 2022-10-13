Жителей повреждённой из-за попадания ракет ВСУ многоэтажки срочно эвакуируют
Мэр Белгорода сообщил об эвакуации жителей многоэтажки, в которую попали снаряды ВСУ
Мэр Белгорода Антон Иванов заявил об эвакуации жителей многоэтажного дома, пострадавшего в результате попадания снарядов ВСУ. По его словам, данных о пострадавших пока нет, проводятся обходы квартир.
Антон Иванов сообщил об эвакуации жителей многоэтажки на Губкина. Видео © Telegram / "Белгород № 1"
"Нахожусь на месте происшествия на улице Губкина, 42г. Сотрудники МЧС, ГО ЧС, УК проводят поквартирный обход. На текущий момент данных о пострадавших нет", — говорится в его сообщении.
Иванов также анонсировал создание оперативного штаба, а жители повреждённого дома будут отправлены в гостиницы.
Ранее Лайф опубликовал видео с последствиями падения обломков ракеты ВСУ на дом на улице Губкина. В результате повреждения получили верхние этажи здания, а также часть соседнего строения и припаркованный внизу автомобиль.