Жителей повреждённой из-за попадания ракет ВСУ многоэтажки срочно эвакуируют

Мэр Белгорода Антон Иванов заявил об эвакуации жителей многоэтажного дома, пострадавшего в результате попадания снарядов ВСУ. По его словам, данных о пострадавших пока нет, проводятся обходы квартир.

Антон Иванов сообщил об эвакуации жителей многоэтажки на Губкина. Видео © Telegram / "Белгород № 1"

"Нахожусь на месте происшествия на улице Губкина, 42г. Сотрудники МЧС, ГО ЧС, УК проводят поквартирный обход. На текущий момент данных о пострадавших нет", — говорится в его сообщении.

Иванов также анонсировал создание оперативного штаба, а жители повреждённого дома будут отправлены в гостиницы.