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13 октября, 10:50

Жителей повреждённой из-за попадания ракет ВСУ многоэтажки срочно эвакуируют

Мэр Белгорода сообщил об эвакуации жителей многоэтажки, в которую попали снаряды ВСУ

Мэр Белгорода Антон Иванов заявил об эвакуации жителей многоэтажного дома, пострадавшего в результате попадания снарядов ВСУ. По его словам, данных о пострадавших пока нет, проводятся обходы квартир.

Антон Иванов сообщил об эвакуации жителей многоэтажки на Губкина. Видео © Telegram / "Белгород № 1"

"Нахожусь на месте происшествия на улице Губкина, 42г. Сотрудники МЧС, ГО ЧС, УК проводят поквартирный обход. На текущий момент данных о пострадавших нет", — говорится в его сообщении.

Иванов также анонсировал создание оперативного штаба, а жители повреждённого дома будут отправлены в гостиницы.

Неразорвавшаяся часть ракеты ВСУ упала на территорию школы в Белгороде

Неразорвавшаяся часть ракеты ВСУ упала на территорию школы в Белгороде

Ранее Лайф опубликовал видео с последствиями падения обломков ракеты ВСУ на дом на улице Губкина. В результате повреждения получили верхние этажи здания, а также часть соседнего строения и припаркованный внизу автомобиль.

Обложка ©

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Ирина Фальке

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