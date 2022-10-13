"Нет вобле": Россиянка избежала штрафа за дискредитацию ВС РФ, убедив суд в ненависти к рыбе

Жительнице Тюмени удалось избежать штрафа за дискредитацию Российской армии, заявив о неприязни к вобле. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным следствия, 24 сентября на площади Единства и согласия девушка написала на асфальте фразу: "НЕТ В***Е". Однако в ходе судебного заседания заявила о своей невиновности. По словам обвиняемой, она имела в виду воблу, поскольку испытывает к этому виду рыб особую неприязнь. Кроме того, о том, что на площади в это время проходила акция против частичной мобилизации, ей стало известно якобы уже после задержания.

"Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. в связи с отсутствием в её действиях состава административного правонарушения… поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.