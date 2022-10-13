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13 октября, 10:42

"Нет вобле": Россиянка избежала штрафа за дискредитацию ВС РФ, убедив суд в ненависти к рыбе

Жительница Тюмени избежала штрафа за дискредитацию ВС РФ, заявив о неприязни к вобле

Жительнице Тюмени удалось избежать штрафа за дискредитацию Российской армии, заявив о неприязни к вобле. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным следствия, 24 сентября на площади Единства и согласия девушка написала на асфальте фразу: "НЕТ В***Е". Однако в ходе судебного заседания заявила о своей невиновности. По словам обвиняемой, она имела в виду воблу, поскольку испытывает к этому виду рыб особую неприязнь. Кроме того, о том, что на площади в это время проходила акция против частичной мобилизации, ей стало известно якобы уже после задержания.

"Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Алисы К. в связи с отсутствием в её действиях состава административного правонарушения… поскольку представленные суду доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.

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Однако не всем так везёт, как жительнице Тюмени. Например, актрисе Татьяне Рудиной Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Её признали виновной в размещении в социальных сетях публикаций с негативным отношением к российской спецоперации на Украине.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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