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13 октября, 10:38

Охранник Посольства Израиля в Москве жёстко избил айтишника из-за титановой пластины в мозгу

Охранник Посольства Израиля в Москве избил айтишника из-за титановой пластины в мозгу

Московский айтишник Станислав Попов оказался избитым охраной Посольства Израиля, пишет SHOT. По словам 40-летнего сотрудника компании "1С-софт", он пришёл в диппредставительство за гражданством.

На входе в дипмиссию на Станислава сработал металлодетектор. Он попытался объяснить охраннику, что дело в титановой пластине в правом полушарии мозга. Однако оппонента это не убедило. Что произошло после этого, Станислав помнит смутно. Но в итоге неудавшийся репатриант проснулся в больнице имени Пирогова с ушибами лица. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.

В Москве учительница избила третьеклассника-инвалида

В Москве учительница избила третьеклассника-инвалида

Ранее Лайф писал, что сотрудник магазина "Пятёрочка" в Ярославле поставил на колени подростка и заставил извиниться перед своим сыном, которого тот якобы ударил. Позже самому мужчине пришлось просить прощения на камеру.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов
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