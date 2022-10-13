Охранник Посольства Израиля в Москве жёстко избил айтишника из-за титановой пластины в мозгу
Охранник Посольства Израиля в Москве избил айтишника из-за титановой пластины в мозгу
Московский айтишник Станислав Попов оказался избитым охраной Посольства Израиля, пишет SHOT. По словам 40-летнего сотрудника компании "1С-софт", он пришёл в диппредставительство за гражданством.
На входе в дипмиссию на Станислава сработал металлодетектор. Он попытался объяснить охраннику, что дело в титановой пластине в правом полушарии мозга. Однако оппонента это не убедило. Что произошло после этого, Станислав помнит смутно. Но в итоге неудавшийся репатриант проснулся в больнице имени Пирогова с ушибами лица. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф писал, что сотрудник магазина "Пятёрочка" в Ярославле поставил на колени подростка и заставил извиниться перед своим сыном, которого тот якобы ударил. Позже самому мужчине пришлось просить прощения на камеру.
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