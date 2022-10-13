Охранник Посольства Израиля в Москве жёстко избил айтишника из-за титановой пластины в мозгу

На входе в дипмиссию на Станислава сработал металлодетектор. Он попытался объяснить охраннику, что дело в титановой пластине в правом полушарии мозга. Однако оппонента это не убедило. Что произошло после этого, Станислав помнит смутно. Но в итоге неудавшийся репатриант проснулся в больнице имени Пирогова с ушибами лица. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.