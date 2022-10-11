"На колени, быстро!": Житель Ярославля избил ребёнка, а потом извинился

В Ярославле в соцсетях распространилось видео, где сотрудник магазина "Пятёрочка" на улице рядом с местом работы бьёт мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени. Мужчина требует от мальчика извинений перед своим сыном, которого тот якобы ударил. На видео слышно, как потерпевший несовершеннолетний объясняет "проступок" оскорблением сверстника в адрес матери. Позже в Сети появляется другое видео, где мужчина просит за устроенные разборки прощения.

Сотрудник "Пятёрочки" извиняется за избиение ребёнка. Видео © Telegram-канал / Макс Дивнич

"У меня шесть детей у самого. <...> Я извиняюсь. Я неправильно сделал, я знаю. Я до утра не спал, клянусь матерью, я не спал", — говорит мужчина на камеру в видео, которое опубликовано в соцсетях.

Правоохранительные органы установили личность 42-летнего мужчины, который показан на видео. Судя по этим кадрам, он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Там подозреваемый снова попросил прощения за содеянное и даже в итоге сам упал на колени перед видеокамерой. Этой ситуацией теперь займётся Следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об этом происшествии с ребёнком в Ярославле.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Щурову А.П. доложить об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении СК РФ.