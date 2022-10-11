"На колени, быстро!": Житель Ярославля избил ребёнка, а потом извинился
В Ярославле сотрудник "Пятёрочки" ударил ребёнка и поставил его на колени
Сотрудник "Пятёрочки" ставит мальчика на колени. Кадр из видео © Telegram-канал / Макс Дивнич
В Ярославле в соцсетях распространилось видео, где сотрудник магазина "Пятёрочка" на улице рядом с местом работы бьёт мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени. Мужчина требует от мальчика извинений перед своим сыном, которого тот якобы ударил. На видео слышно, как потерпевший несовершеннолетний объясняет "проступок" оскорблением сверстника в адрес матери. Позже в Сети появляется другое видео, где мужчина просит за устроенные разборки прощения.
Сотрудник "Пятёрочки" извиняется за избиение ребёнка. Видео © Telegram-канал / Макс Дивнич
"У меня шесть детей у самого. <...> Я извиняюсь. Я неправильно сделал, я знаю. Я до утра не спал, клянусь матерью, я не спал", — говорит мужчина на камеру в видео, которое опубликовано в соцсетях.
Правоохранительные органы установили личность 42-летнего мужчины, который показан на видео. Судя по этим кадрам, он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Там подозреваемый снова попросил прощения за содеянное и даже в итоге сам упал на колени перед видеокамерой. Этой ситуацией теперь займётся Следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об этом происшествии с ребёнком в Ярославле.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Щурову А.П. доложить об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении СК РФ.
Ранее Лайф писал, что российская учительница насильно напоила школьника жидким мылом. Таким образом она решила наказать его за то, что тот матерился. Инцидент снял на видео другой школьник.