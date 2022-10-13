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13 октября, 10:43

Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

Вооружённые формирования Украины обстреляли здание больницы в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в телеграм-канале сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"ВФУ атаковали больницу № 21 по пр. Кремлёвскому в Куйбышевском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли из HIMARS пункт временного размещения беженцев на окраине Старобельска

ВСУ обстреляли из HIMARS пункт временного размещения беженцев на окраине Старобельска

Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела ВСУ центра Донецка из снарядов HIMARS пострадал один человек. В здании находились офисы и магазины.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Артур Белкин
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