Украинские военные обстреляли больницу в Донецке
Вооружённые формирования Украины обстреляли здание больницы в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в телеграм-канале сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ атаковали больницу № 21 по пр. Кремлёвскому в Куйбышевском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в результате обстрела ВСУ центра Донецка из снарядов HIMARS пострадал один человек. В здании находились офисы и магазины.
Обложка ©
ТАСС / Валентин Спринчак