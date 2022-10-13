Украинские военные обстреляли больницу в Донецке

Вооружённые формирования Украины обстреляли здание больницы в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в телеграм-канале сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"ВФУ атаковали больницу № 21 по пр. Кремлёвскому в Куйбышевском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", — говорится в сообщении.