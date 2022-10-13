Зеленский призвал ПАСЕ одобрить механизм взыскания "компенсации" с России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ПАСЕ и попросил поддержать инициативу Киева о механизме взыскания с России компенсации за ущерб, который причинён его стране военными действиями. Он напомнил, что львиная доля активов РФ находится в Европе.
"Европа может стать лидером в усилиях по компенсации ущерба, причинённого войной. Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, прошу поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН. Именно в Европе сосредоточена львиная доля активов России", — сказал Зеленский.
Он также заявил о необходимости демилитаризации территории Запорожской АЭС и подчеркнул, что Украина очень нуждается в современных системах противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Зеленского, если Запад поможет Киеву защитить небо, то "это будет фундаментальным шагом, что уже в ближайшее время закончит" спецоперацию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский запросил у международных партнёров миллиарды долларов в виде дополнительных кредитов. Эти средства, как указал украинский лидер, требуются на восстановление критической и энергетической инфраструктуры Незалежной, а также на закупку газа и угля перед предстоящей зимой.
Getty Images / Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency