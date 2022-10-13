Зеленский призвал ПАСЕ одобрить механизм взыскания "компенсации" с России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ПАСЕ и попросил поддержать инициативу Киева о механизме взыскания с России компенсации за ущерб, который причинён его стране военными действиями. Он напомнил, что львиная доля активов РФ находится в Европе.

"Европа может стать лидером в усилиях по компенсации ущерба, причинённого войной. Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, прошу поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН. Именно в Европе сосредоточена львиная доля активов России", — сказал Зеленский.

Он также заявил о необходимости демилитаризации территории Запорожской АЭС и подчеркнул, что Украина очень нуждается в современных системах противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Зеленского, если Запад поможет Киеву защитить небо, то "это будет фундаментальным шагом, что уже в ближайшее время закончит" спецоперацию.