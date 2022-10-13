Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, объявлена воздушная тревога
Украинский телеканал "Прямой" сообщил о раздающихся взрывах в Запорожской области. В регионе объявлена воздушная тревога.
"Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в телеграм-канале "Прямого".
Ранее Лайф писал, что украинские военные открыли огонь по населённому пункту Горловка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела боевиков погибли два мирных жителя, ещё один получил ранения, сообщил мэр города Иван Приходько.
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