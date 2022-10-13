НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 10:54

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, объявлена воздушная тревога

Украинский телеканал "Прямой" сообщил о раздающихся взрывах в Запорожской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

"Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в телеграм-канале "Прямого".

Лайф публикует видео с последствиями падения обломков ракеты на дом в Белгороде

Лайф публикует видео с последствиями падения обломков ракеты на дом в Белгороде

Ранее Лайф писал, что украинские военные открыли огонь по населённому пункту Горловка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела боевиков погибли два мирных жителя, ещё один получил ранения, сообщил мэр города Иван Приходько.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров