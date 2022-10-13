Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, объявлена воздушная тревога

Украинский телеканал "Прямой" сообщил о раздающихся взрывах в Запорожской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

"Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — говорится в телеграм-канале "Прямого".