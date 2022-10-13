Каждый четвёртый россиянин страдает близорукостью, заявили в Минздраве
Академик РАН Нероев: Каждый третий-четвёртый взрослый россиянин страдает близорукостью
Каждый третий-четвёртый взрослый россиянин страдает близорукостью, заявил директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России, академик РАН Владимир Нероев.
"Близорукостью страдает каждый третий-четвёртый взрослый житель России. Частота близорукости в младших классах школы составляет 6–8%, а к окончанию школы почти 50%. Всё потому, что зрительная нагрузка школьника сопоставима со зрительной нагрузкой взрослого человека", — сказал эксперт журналистам.
Во Всемирный день зрения, который отмечается 13 октября, Нероев отметил крайне высокую значимость необратимого снижения или потери зрения, поскольку более 80% информации человек получает именно с его помощью. По его словам, за последние десять лет заметно сократился показатель первичной инвалидности по зрению. Среди взрослых россиян он уменьшился на 33%, а среди детей — на 28%.
Вместе с тем главный внештатный офтальмолог Минздрава России указал, что о сохранении острого зрения должен заботиться и сам человек, не перекладывая задачу полностью на врача. Так, например, для профилактики офтальмологических заболеваний необходимо соблюдать правильный рацион и режим зрительной нагрузки — работая за компьютером, каждые 1,5 часа нужно делать перерыв и ежедневно выполнять гимнастику для глаз. Кроме того, следует также проходить диспансеризацию и своевременно обращаться к офтальмологу.
А ранее офтальмолог объяснила, чем чреваты дым и смог для зрения. По словам врача, они вызывают сухость и раздражение глаз. Присутствие в атмосферном воздухе или внутри помещения примесей, продуктов горения или табачного дыма негативно влияет на глазную поверхность. Это, по словам эксперта, называется роговичным синдромом, при котором возникают жжение, покраснение, боль и зуд.
Freepik