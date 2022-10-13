Сальдо попросил власти РФ организовать выезд жителей Херсонской области из региона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям РФ с просьбой помочь в организации выезда местных жителей на территорию других регионов России. Соответствующее видео он опубликовал в телеграм-канале.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям РФ с просьбой помочь в организации выезда местных жителей на территорию других регионов России. Видео © t.me / Владимир Сальдо

Он заметил, что жители Херсонской области сделали свой выбор на референдуме, проголосовав за вхождение в состав России. Однако власти Украины не признали этого решения и продолжают ежедневные обстрелы городов региона, из-за которых страдают гражданская инфраструктура и мирные жители.

"В связи с этим руководством херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учёбы. В первую очередь — для жителей правобережья", — отметил Сальдо.

По его словам, всем жителям Херсонской области, в особенности правобережной части региона, уже было предложено по желанию и по возможности выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край.

"Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, конечно же, знаем, что Россия своих не бросает, Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно", — добавил Сальдо.