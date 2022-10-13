Командующий ВСУ Наев рассказал о судьбе родного брата, живущего в Крыму

Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев не в курсе, подпал ли под частичную мобилизацию в России его родной брат, проживающий в Крыму.

"Абсолютно неизвестно, и я даже этим не интересуюсь. Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", — сказал он в эфире информационного телемарафона.

По словам Наева, с братом, который работает на Почте России, он не общается с тех пор, как они были в районе проведения Операции объединённых сил. Со своей стороны украинский командир пытался подать родственнику "определённые сигналы", однако ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет, уточнил Наев.