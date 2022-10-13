НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 11:59

Командующий ВСУ Наев рассказал о судьбе родного брата, живущего в Крыму

Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев не в курсе, подпал ли под частичную мобилизацию в России его родной брат, проживающий в Крыму.

"Абсолютно неизвестно, и я даже этим не интересуюсь. Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", — сказал он в эфире информационного телемарафона.

По словам Наева, с братом, который работает на Почте России, он не общается с тех пор, как они были в районе проведения Операции объединённых сил. Со своей стороны украинский командир пытался подать родственнику "определённые сигналы", однако ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет, уточнил Наев.

Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на мине ВСУ

Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на мине ВСУ

Кстати, ранее Лайф писал, что в Харьковской области отказавшихся воевать солдат ВСУ отпустили к семьям. Речь идёт о тех, кто является жителем освобождённых территорий и не участвовал в вооружённом конфликте после 24 февраля. Также солдаты не должны быть замешаны в военных преступлениях.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров