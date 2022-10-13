Командующий ВСУ Наев рассказал о судьбе родного брата, живущего в Крыму
Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев не в курсе, подпал ли под частичную мобилизацию в России его родной брат, проживающий в Крыму.
"Абсолютно неизвестно, и я даже этим не интересуюсь. Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", — сказал он в эфире информационного телемарафона.
По словам Наева, с братом, который работает на Почте России, он не общается с тех пор, как они были в районе проведения Операции объединённых сил. Со своей стороны украинский командир пытался подать родственнику "определённые сигналы", однако ситуация сложилась так, что в настоящее время общения нет, уточнил Наев.
Кстати, ранее Лайф писал, что в Харьковской области отказавшихся воевать солдат ВСУ отпустили к семьям. Речь идёт о тех, кто является жителем освобождённых территорий и не участвовал в вооружённом конфликте после 24 февраля. Также солдаты не должны быть замешаны в военных преступлениях.
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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka