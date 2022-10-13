"Важно защищать Родину": Мобилизованный житель Подмосковья рассказал, почему не стал бегать от повестки
Мобилизованный житель Подмосковья рассказал, почему пошёл защищать Родину
Житель Подмосковья, призванный на службу в рамках частичной мобилизации, рассказал телеканалу "360" о своём настрое. Он три года отслужил в ВКС и не боится исполнять воинский долг.
"Всегда, во все времена, было важно защищать Родину. Мои деды воевали, если так суждено и нужна моя помощь, значит, придётся. Бегать я не собирался. Служил. Год срочной службы и три по контракту в ВКС", — рассказал он.
Мужчина добавил, что с собой на службу взял тёплые вещи и медикаменты, однако не исключает, что часть из этого придётся вернуть домой. Со службы мужчину ждут жена, сын и близкие.
"Посмотрим, что в учебке выдадут, может, что-то обратно отправлю. Всё, что необходимо для холодного времени года", — заключил он.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В свою очередь, в Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан.