Украинская "птичка" подбита: Захватывающий воздушный бой квадрокоптеров ВСУ и ВС РФ попал на видео
В Сети впервые обнародовали кадры боя российского и украинского квадрокоптеров
В Сети появились уникальные кадры воздушного боя российского и украинского квадрокоптеров. Видео столкновения опубликовано в телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской весны".
Впервые обнародованы кадры боя российского и украинского квадрокоптеров. Видео © t.me / Операция Z: Военкоры Русской весны
Схватка дронов была снята российским беспилотником. На кадрах видно, что квадрокоптер ВС РФ одолел противника, практически не прикладывая никаких усилий: аппарат ВСУ попытался идти на таран и сбить российский дрон, но оператор второго поднялся немного выше и буквально рухнул на украинский коптер, обломав ему пропеллеры.
О том, что стрелковое противостояние в зоне специальной военной операции сменилось на "войну дронов", рассказывал командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов девятого полка НМ ДНР с позывным Тарик. По его словам, в рамках спецоперации используются как "дронобойные ружья", которые сейчас в дефиците, так и воздушный таран, но операторов дронов пока не учат таким приёмам из-за нехватки учебных беспилотников. Однако случайные победы на этом поприще всё-таки бывают, указал он.