Схватка дронов была снята российским беспилотником. На кадрах видно, что квадрокоптер ВС РФ одолел противника, практически не прикладывая никаких усилий: аппарат ВСУ попытался идти на таран и сбить российский дрон, но оператор второго поднялся немного выше и буквально рухнул на украинский коптер, обломав ему пропеллеры.

О том, что стрелковое противостояние в зоне специальной военной операции сменилось на "войну дронов", рассказывал командир группы обучения операторов беспилотных летающих аппаратов девятого полка НМ ДНР с позывным Тарик. По его словам, в рамках спецоперации используются как "дронобойные ружья", которые сейчас в дефиците, так и воздушный таран, но операторов дронов пока не учат таким приёмам из-за нехватки учебных беспилотников. Однако случайные победы на этом поприще всё-таки бывают, указал он.