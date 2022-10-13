Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции
Песков: Эрдоган позитивно оценил идею Путина о газовом хабе в Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться", — ответил он, говоря о реакции турецкого лидера на это предложение.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб. Путин подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные".
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев