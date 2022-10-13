Российские военные уничтожили четыре пункта управления и пять складов с боеприпасами ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами, а также четыре пункта управления. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Васюковка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка, Гуляйполе, Новопавловка Запорожской области и Солончаки Николаевской области", — заявил Конашенков.

Для нанесения ударов привлекались оперативно-тактическая авиация, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия, добавил представитель оборонного ведомства.