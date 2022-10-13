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Опубликовано 13 октября 2022, 11:38

Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

В ходе специальной военной операции российские истребители сбили украинский самолёт МиГ-29 в Днепропетровской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

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Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ в Николаевской области, а также отразили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожены семь украинских военнослужащих. Кроме того, наша армия выбила украинские войска из Кисловки на Купянском направлении. Населённый пункт атаковали три ротные тактические группы ВСУ и иностранные наёмники одновременно с трёх направлений.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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