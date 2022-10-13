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13 октября, 11:31

ВС РФ отразили все атаки на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ отразили все атаки украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населённые пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены", — отметил он.

В результате ВСУ потеряли более 50 военных, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автотехники.

ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении

ВС РФ выбили украинские войска из Кисловки на Купянском направлении

А накануне стало известно, что военные РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении, в результате было ликвидировано более 100 бойцов противника.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова

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