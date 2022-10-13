ВС РФ отразили все атаки на Купянском направлении
Вооружённые силы РФ отразили все атаки украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населённые пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены", — отметил он.
В результате ВСУ потеряли более 50 военных, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автотехники.
А накануне стало известно, что военные РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении, в результате было ликвидировано более 100 бойцов противника.
ТАСС / Сергей Бобылев