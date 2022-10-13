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13 октября, 11:34

"Попали, твари, в дом": Видео первых секунд после падения ракеты на многоэтажку в Белгороде

Появилось видео первых минут после падения обломков ракеты ВСУ на жилой дом в Белгороде

Телеграм-канал SHOT опубликовал новые кадры последствий обстрела жилого дома по улице Губкина в Белгороде. Видео снято очевидцами в первые секунды после ЧП.

Новые кадры последствий обстрела жилого дома в Белгороде. Видео © t.me / SHOT

На опубликованном ролике видно, что есть обрушения жилого дома, часть стены здания рухнула на припаркованные поблизости авто. Возле места ЧП поднимается пыль.

"Попали, твари, в дом", — заявил автор ролика.

Также SHOT сообщает, что в результате произошедшего есть пострадавший. В каком он состоянии, неизвестно. По информации оперативных служб, в результате ЧП произошло повреждение технического этажа жилого дома.

Лайф публикует видео с последствиями падения обломков ракеты на дом в Белгороде

Лайф публикует видео с последствиями падения обломков ракеты на дом в Белгороде

Ранее Лайф сообщал, что в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений.

Обложка ©

t.me / SHOT

Артур Белкин

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