"Попали, твари, в дом": Видео первых секунд после падения ракеты на многоэтажку в Белгороде

Телеграм-канал SHOT опубликовал новые кадры последствий обстрела жилого дома по улице Губкина в Белгороде. Видео снято очевидцами в первые секунды после ЧП.

Новые кадры последствий обстрела жилого дома в Белгороде. Видео © t.me / SHOT

На опубликованном ролике видно, что есть обрушения жилого дома, часть стены здания рухнула на припаркованные поблизости авто. Возле места ЧП поднимается пыль.

"Попали, твари, в дом", — заявил автор ролика.

Также SHOT сообщает, что в результате произошедшего есть пострадавший. В каком он состоянии, неизвестно. По информации оперативных служб, в результате ЧП произошло повреждение технического этажа жилого дома.