"Пусть голосуют как хотят": Политолог объяснил, что резолюция ГА ООН против России ничего не решает

Решение Генассамблеи ООН о непризнании референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — это не мнение всего мирового сообщества. Об этом заявил телеканалу "360" руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя итоги голосования.

"Есть крупные центры силы и влияния, а остальные страны маленькие по экономическому, военному и дипломатическому потенциалу. Они в принципе не могут самостоятельно выступать во внешней политике. Таких большинство. Примерно три четверти стран — это страны-конформисты", — пояснил эксперт.

Голосовавшие в поддержку резолюции государства несамостоятельны в своей внешней политике, "так или иначе примыкают к сильному", отметил политолог. Он подчеркнул, что такие крупные игроки, как Индия и Китай, воздержались, потому что "не готовы жить под диктовку Запада". По словам Ярошенко, поэтому важен не количественный перевес голосов, а качественный результат. Аналитик добавил, что некоторые страны и вовсе высказались против резолюции, так как уже давно полностью разорвали связи с Западом.

"Вне зависимости от Генассамблеи ООН в Конституции РФ давно уже нет нормы, что международное право выше внутрироссийского, поэтому пусть голосуют как хотят", — подытожил эксперт.