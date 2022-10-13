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13 октября, 11:28

"Пусть голосуют как хотят": Политолог объяснил, что резолюция ГА ООН против России ничего не решает

Политолог Ярошенко заявил, что резолюция ГА ООН против РФ ничего не меняет

Решение Генассамблеи ООН о непризнании референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — это не мнение всего мирового сообщества. Об этом заявил телеканалу "360" руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя итоги голосования.

"Есть крупные центры силы и влияния, а остальные страны маленькие по экономическому, военному и дипломатическому потенциалу. Они в принципе не могут самостоятельно выступать во внешней политике. Таких большинство. Примерно три четверти стран — это страны-конформисты",  пояснил эксперт.

Голосовавшие в поддержку резолюции государства несамостоятельны в своей внешней политике, "так или иначе примыкают к сильному", отметил политолог. Он подчеркнул, что такие крупные игроки, как Индия и Китай, воздержались, потому что "не готовы жить под диктовку Запада". По словам Ярошенко, поэтому важен не количественный перевес голосов, а качественный результат. Аналитик добавил, что некоторые страны и вовсе высказались против резолюции, так как уже давно полностью разорвали связи с Западом.

"Вне зависимости от Генассамблеи ООН в Конституции РФ давно уже нет нормы, что международное право выше внутрироссийского, поэтому пусть голосуют как хотят",  подытожил эксперт.

Байден назвал резолюцию ГА ООН "недвусмысленным сигналом России"

Байден назвал резолюцию ГА ООН "недвусмысленным сигналом России"

Напомним, на Генеральной ассамблее ООН принята антироссийская резолюция, в которой осуждается проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. В поддержку документа высказались представители 143 стран. Против проголосовали Россия, Сирия, КНДР, Белоруссия и Никарагуа. Воздержались 35 государств, среди них Китай, Индия, ЮАР, Армения и другие.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми

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