В Совфеде призвали нанести ответный удар после обстрела Белгорода
Сенатор Цеков призвал ударить по инфраструктуре Украины после обстрела Белгорода
Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Лайфом заявил о необходимости нанести ответный удар по инфраструктуре Украины после сегодняшнего обстрела Белгорода.
"Будем отвечать за Белгород, конечно. Есть ещё мосты (на Украине. — Прим. Лайфа), есть ещё не те, что рядом с электростанциями находятся, а непосредственно блоки, которые генерируют энергию. Если разрушить эти блоки, то и электростанции восстановить будет очень сложно. Отвечать будем", — заверил политик.
Цеков отметил, что украинская сторона начала "по-серьёзному воевать", а также добавил, что ответные действия России станут ещё более жёсткими. Причём, по его мнению, стоит реагировать не только на диверсию на Крымском мосту, но и на все обстрелы, которые осуществляются в отношении российской территории. Теперь это в том числе Донецк, Луганск, Мелитополь, Энергодар и Херсон, указал сенатор.
"У нас в запасе есть очень много возможностей усмирить нынешнюю украинскую власть и тех, кто Украину поддерживает. Опять же, эта война не против военных, и с гражданским населением мы не воевали и не воюем. Но они стали наносить урон нашей инфраструктуре, они это не отрицают, говорят об этом открыто", — добавил собеседник Лайфа.
Как писал Лайф, в небе над Белгородом второй день подряд работает система ПВО. По словам местных жителей, было слышно не менее пяти взрывов. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Часть одного из снарядов упала на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Также обломки сбитой ракеты рухнули на жилой дом. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области.
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