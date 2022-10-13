В Совфеде призвали нанести ответный удар после обстрела Белгорода

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Лайфом заявил о необходимости нанести ответный удар по инфраструктуре Украины после сегодняшнего обстрела Белгорода.

"Будем отвечать за Белгород, конечно. Есть ещё мосты (на Украине. — Прим. Лайфа), есть ещё не те, что рядом с электростанциями находятся, а непосредственно блоки, которые генерируют энергию. Если разрушить эти блоки, то и электростанции восстановить будет очень сложно. Отвечать будем", — заверил политик.

Цеков отметил, что украинская сторона начала "по-серьёзному воевать", а также добавил, что ответные действия России станут ещё более жёсткими. Причём, по его мнению, стоит реагировать не только на диверсию на Крымском мосту, но и на все обстрелы, которые осуществляются в отношении российской территории. Теперь это в том числе Донецк, Луганск, Мелитополь, Энергодар и Херсон, указал сенатор.