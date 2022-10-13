Россияне смогут расплачиваться картами "Мир" на Маврикии
Посол Маврикия в РФ заявил, что страна может начать принимать карты "Мир"
Республика Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщил в рамках форума "Северный Кавказ в меняющемся мире" посол государства в РФ Джанке Хесвар.
"Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир". Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться", — сказал он журналистам.
Хесвар также отметил, что Центробанк РФ уже сделал запрос в Центральный банк Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности использования российской карты.
Ранее стало известно, что карты "Мир" заработают в Иране в ближайшие два-три месяца. Путешественники смогут использовать их для покупок услуг иранских туроператоров, а также расплачиваться ими в местных магазинах.
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