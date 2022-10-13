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13 октября, 11:02

Россияне смогут расплачиваться картами "Мир" на Маврикии

Посол Маврикия в РФ заявил, что страна может начать принимать карты "Мир"

Республика Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщил в рамках форума "Северный Кавказ в меняющемся мире" посол государства в РФ Джанке Хесвар.

"Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир". Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться", — сказал он журналистам.

Хесвар также отметил, что Центробанк РФ уже сделал запрос в Центральный банк Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности использования российской карты.

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Ранее стало известно, что карты "Мир" заработают в Иране в ближайшие два-три месяца. Путешественники смогут использовать их для покупок услуг иранских туроператоров, а также расплачиваться ими в местных магазинах.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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