Россияне смогут расплачиваться картами "Мир" на Маврикии

Республика Маврикий может начать принимать для оплаты карты российской платёжной системы "Мир". Об этом сообщил в рамках форума "Северный Кавказ в меняющемся мире" посол государства в РФ Джанке Хесвар.

"Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир". Когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться", — сказал он журналистам.

Хесвар также отметил, что Центробанк РФ уже сделал запрос в Центральный банк Маврикия для совместной работы по рассмотрению возможности использования российской карты.