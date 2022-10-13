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Опубликовано 13 октября 2022, 14:07

В Госдуме предложили увеличить срок отпуска из-за смерти близкого родственника

Депутат Госдумы Евгений Фëдоров выступил с предложением увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника с пяти дней до семи. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма главе Минтруда Антону Котякову.

По нынешним правилам взять отпуск в случае смерти близкого родственника без сохранения заработной платы можно на пять дней. Однако парламентарий считает это недостаточным, если, к примеру, смерть наступила за пределами РФ, когда работнику необходимо больше времени на поиск билетов и саму поездку.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения срока отпуска без сохранения заработной платы с пяти до семи дней в том случае, если смерть близкого родственника работника наступила в другом субъекте Российской Федерации или в другом государстве", — говорится в сообщении.

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Артур Белкин
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