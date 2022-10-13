Каждый второй россиянин выступил за отмену новогодних мероприятий в этом году
Более 50% россиян поддержали отмену праздничных мероприятий на Новый год
Более 50% россиян поддержали отмену праздничных мероприятий на Новый год. С результатами опроса ознакомились в редакции RT.
Согласно результатам, за отмену новогодних развлечений женщины выступают чаще мужчин — 56 и 48% соответственно. Преимущественно за выступали респонденты старше 45 лет. Несмотря на то что против мероприятий выступил каждый второй россиянин, четыре работодателя из десяти хотят провести корпоративы в честь Нового года.
Также указано, что 17% будут отмечать Новый год в офисе, ещё столько же — в ресторане, 1% планирует поездку за город, а 4% указали другие варианты празднования.
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Напомним, власти Санкт-Петербурга, Калуги и Нижнего Новгорода решили отменить новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО, а также на обеспечение льгот их семьям. Аналогичное решение приняли также в Томске. При этом в Мосгордуме пока не обсуждали вопрос, касающийся возможной отмены новогодних мероприятий, но, если такие предложения поступят, парламентарии их рассмотрят. В Министерстве обороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах.
ТАСС / Александр Щербак