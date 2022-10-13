Каждый второй россиянин выступил за отмену новогодних мероприятий в этом году

Более 50% россиян поддержали отмену праздничных мероприятий на Новый год. С результатами опроса ознакомились в редакции RT.

Согласно результатам, за отмену новогодних развлечений женщины выступают чаще мужчин — 56 и 48% соответственно. Преимущественно за выступали респонденты старше 45 лет. Несмотря на то что против мероприятий выступил каждый второй россиянин, четыре работодателя из десяти хотят провести корпоративы в честь Нового года.