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13 октября, 11:26

"Опять вы? О, дорогая": Британцы бурно отреагировали на видео встречи Карла III с Трасс

Король Великобритании Карл III встретил Трасс словами "Опять вы? О, дорогая"

Пресс-служба Букингемского дворца опубликовала видео встречи короля Великобритании Карла III с премьер-министром страны Лиз Трасс в ходе первой еженедельной аудиенции. Внимание привлекла фраза монарха, который на приветствие главы кабмина сказал: "Опять вы?"

Встреча Лиз Трасс и Карла III. Видео © YouTube / The Royal Family Channel

"Ваше Величество, рада видеть вас снова", — сказала Трасс, на что Карл III заметил: "Опять вы? О, дорогая".

Видео быстро стало вирусным в Сети. Британцы заметили, что король совсем не рад видеть Трасс в роли премьер-министра, и уличили его в лицемерии из-за обращения "дорогая".

"Он (Карл III. — Прим. Лайфа.), наверное, не может поверить, какой беспорядок она уже устроила", написал Agentwooska.

"Скорее всего, он, думает: "Кто, чёрт возьми, поставил тебя во главе?" добавил NJ.

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А ранее СМИ сообщали о конфликте между новоиспечённым премьером Трасс и Карлом III. По их данным, новый монарх отказался от поездки на конференцию ООН по изменению климата под давлением главы кабмина.

Обложка ©

YouTube / The Royal Family Channel

Матвей Шандрыголов

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