"Опять вы? О, дорогая": Британцы бурно отреагировали на видео встречи Карла III с Трасс

Пресс-служба Букингемского дворца опубликовала видео встречи короля Великобритании Карла III с премьер-министром страны Лиз Трасс в ходе первой еженедельной аудиенции. Внимание привлекла фраза монарха, который на приветствие главы кабмина сказал: "Опять вы?"

Встреча Лиз Трасс и Карла III. Видео © YouTube / The Royal Family Channel

"Ваше Величество, рада видеть вас снова", — сказала Трасс, на что Карл III заметил: "Опять вы? О, дорогая".

Видео быстро стало вирусным в Сети. Британцы заметили, что король совсем не рад видеть Трасс в роли премьер-министра, и уличили его в лицемерии из-за обращения "дорогая".

"Он (Карл III. — Прим. Лайфа.), наверное, не может поверить, какой беспорядок она уже устроила", — написал Agentwooska.

"Скорее всего, он, думает: "Кто, чёрт возьми, поставил тебя во главе?" — добавил NJ.