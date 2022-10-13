Украинская армия потеряла ещё 60 бойцов при попытке форсировать реку Жеребец в ЛНР
Украинские военные предприняли очередную попытку форсировать реку Жеребец в Луганской Народной Республике, но потерпели неудачу ещё на подступах к ней, потеряв два танка и около 60 военнослужащих. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
"Огнём российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил", — проинформировал представитель военного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили все атаки на Николаево-криворожском направлении, уничтожив более 110 украинских военнослужащих. Все атаки на Купянском направлении также были отражены. В результате ВСУ потеряли более 50 военных, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автотехники.
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