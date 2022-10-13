ВС России отразили неудачные попытки ВСУ атаковать Орлянку и Котляровку под Харьковом

Вооружённые силы России отразили все атаки ВСУ в Орлянке и Котляровке, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населённые пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.

Потери ВСУ составили: более 50 бойцов, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.