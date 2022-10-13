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Опубликовано 13 октября 2022, 11:48

ВС России отразили неудачные попытки ВСУ атаковать Орлянку и Котляровку под Харьковом

Вооружённые силы России отразили все атаки ВСУ в Орлянке и Котляровке, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населённые пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.

Потери ВСУ составили: более 50 бойцов, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

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ВС РФ поразили пункты управления ВСУ в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР

Ранее российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать на Николаево-криворожском направлении, ликвидировав более 110 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена 21 боевая бронированная машина, а также 12 специальных автомобилей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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