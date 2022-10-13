ВС России отразили неудачные попытки ВСУ атаковать Орлянку и Котляровку под Харьковом
Вооружённые силы России отразили все атаки ВСУ в Орлянке и Котляровке, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп пытался атаковать населённые пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Российскими войсками все атаки отражены", — сказал он в ходе брифинга.
Потери ВСУ составили: более 50 бойцов, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.
Ранее российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать на Николаево-криворожском направлении, ликвидировав более 110 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена 21 боевая бронированная машина, а также 12 специальных автомобилей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ