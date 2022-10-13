Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Полтавской области
Российская ПВО сбила украинский Су-27 под Полтавой. Фото © Новости Полтавщины
Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Полтавской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подтвердив ранее распространившуюся в украинских источниках информацию.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 Воздушных сил Украины", — сообщил он.
По данным СМИ Украины, свидетелями падения истребителя стали жители села, которые видели, как украинский самолёт спикировал вниз и из него катапультировались пилоты. При этом губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что это уже второй сбитый российскими силами военный самолёт Украины за последние несколько дней, ещё один уничтожен в Винницкой области.
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