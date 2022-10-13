Российская ПВО сбила украинский Су-27 в Полтавской области

По данным СМИ Украины, свидетелями падения истребителя стали жители села, которые видели, как украинский самолёт спикировал вниз и из него катапультировались пилоты. При этом губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что это уже второй сбитый российскими силами военный самолёт Украины за последние несколько дней, ещё один уничтожен в Винницкой области.