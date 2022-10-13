Захарова похвалила Кулебу за "чистосердечное признание" в терроризме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом) открыто признал террористическую политику киевского режима. Об этом написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дмитрий Кулеба рассказал Вовану и Лексусу об организации Киевом ударов по Белгороду и Крыму. Видео © Rutube / Солянка

К своему посту дипломат прикрепила фрагмент соответствующей беседы пранкеров с Кулебой. Ответ украинского главы МИД Захарова назвала "чистосердечным признанием "министра иностранных дел Украины" о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде".

"Молодец. Только вчера [президент Украины Владимир] Зеленский клялся в интервью Би-би-си, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова "портфель" и признаётся в терроризме. Так ещё как — "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", — написала дипломат.