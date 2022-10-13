Новак: Цена на нефть в 2023 году может составить $100 за баррель
Цена на нефть в мире в следующем году может составить $100 за баррель или чуть меньше, с таким заявлением выступил на "Российской энергетической неделе – 2022" вице-премьер РФ Александр Новак.
Он признался, что впервые находится в ситуации, когда из-за периода неопределённости стало трудно прогнозировать цены. Вместе с тем Новак отметил, что в рамках ОПЕК+ Россия старается обеспечить балансировку спроса и предложения. По его мнению, это "тот инструмент, который может снизить волатильность".
"В текущей ситуации, наверное, в следующем году мы увидим, если всё-таки прогнозировать на уровне того, что мы сегодня наблюдаем, — плюс-минус $100 за баррель, может быть, чуть меньше", — сказал он.
Ранее в Минфине США заявили, что приемлемой для страны предельной ценой на нефть из РФ может быть "60 с чем-то" долларов за баррель. Глава министерства отметила, что "цена в этих пределах была бы достаточной".
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