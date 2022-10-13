Новак: Цена на нефть в 2023 году может составить $100 за баррель

Цена на нефть в мире в следующем году может составить $100 за баррель или чуть меньше, с таким заявлением выступил на "Российской энергетической неделе – 2022" вице-премьер РФ Александр Новак.

Он признался, что впервые находится в ситуации, когда из-за периода неопределённости стало трудно прогнозировать цены. Вместе с тем Новак отметил, что в рамках ОПЕК+ Россия старается обеспечить балансировку спроса и предложения. По его мнению, это "тот инструмент, который может снизить волатильность".