В Абхазии усиливают мобилизационную готовность

Напомним: в августе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию, которые 14 лет назад были признаны Россией в качестве независимых республик при помощи "мирной и разумной политики". Власти Абхазии в ответ сообщили, что будут оценивать вероятность войны с Грузией как высокую до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы.