В Абхазии усиливают мобилизационную готовность
Президент Абхазии Бжания поручил усилить мобилизационную готовность в стране
Абхазия сосредоточит силы на поддержании мобилизационной готовности в целях безопасности и обороны. Такое поручение дал президент страны Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны в Минобороны.
"В ходе заседания главнокомандующий вооружёнными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны", — отмечается в заявлении.
Напомним: в августе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию, которые 14 лет назад были признаны Россией в качестве независимых республик при помощи "мирной и разумной политики". Власти Абхазии в ответ сообщили, что будут оценивать вероятность войны с Грузией как высокую до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы.
ТАСС / Артур Лебедев