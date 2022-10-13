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13 октября, 12:08

В Абхазии усиливают мобилизационную готовность

Президент Абхазии Бжания поручил усилить мобилизационную готовность в стране

Абхазия сосредоточит силы на поддержании мобилизационной готовности в целях безопасности и обороны. Такое поручение дал президент страны Аслан Бжания на заседании штаба территориальной обороны в Минобороны.

"В ходе заседания главнокомандующий вооружёнными силами приказал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны", отмечается в заявлении.

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Напомним: в августе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию, которые 14 лет назад были признаны Россией в качестве независимых республик при помощи "мирной и разумной политики". Власти Абхазии в ответ сообщили, что будут оценивать вероятность войны с Грузией как высокую до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы.

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ТАСС / Артур Лебедев

Татьяна Миссуми

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