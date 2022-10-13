Стоимость кремации во Франции может взлететь на треть из-за антироссийских санкций

С очередными негативными последствиями от антироссийских санкций столкнулись во Франции. Из-за резкого увеличения цен на энергоресурсы там на 35% может вырасти стоимость кремации, сообщает телеканал BFMTV.

"Стоимость газа, используемого при кремации, составляет от 15% до 25% от стоимости церемонии. В следующем году цена кремации может вырасти на 35% и составить в среднем 911 евро с учётом пересмотренных контрактов на поставки энергоресурсов", — указывает агентство.

В материале указано, что во Франции кремация обычно выходит дешевле, чем похороны. Но с учётом нынешних цен на газ её стоимость увеличивается. Также указано, что в 2017–2022 годах средняя цена кремации находилась в диапазоне 605–675 евро. Президент Французской федерации кремации Фредерик Плезан подчеркнул, что теперь похоронным бюро нужно договариваться с властями о снижении издержек, чтобы семьи смогли оплатить церемонию.