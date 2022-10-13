Под Иркутском пьяный неадекват заживо сжёг жену, двухлетнюю дочь и погиб сам

В Иркутской области местный житель заживо сжёг в доме свою жену, её родственника и дочь, которой было чуть меньше двух лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

"По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, облил легковоспламеняющейся жидкостью дом изнутри и поджёг. Находившиеся в доме супруга, ребёнок и мужчина не смогли выбраться из жилища и погибли", — говорится в сообщении.

Позднее оперативники обнаружили и тело подозреваемого, который скончался от ожогов, полученных на пожаре. Как пишет kp.ru, в злополучный вечер мужчина был сильно пьян, а в семье, по словам местных жителей, не было никаких проблем.