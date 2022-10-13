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13 октября, 12:29

Под Иркутском пьяный неадекват заживо сжёг жену, двухлетнюю дочь и погиб сам

В Иркутской области мужчина заживо сжёг жену и дочь в доме

В Иркутской области местный житель заживо сжёг в доме свою жену, её родственника и дочь, которой было чуть меньше двух лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

"По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, облил легковоспламеняющейся жидкостью дом изнутри и поджёг. Находившиеся в доме супруга, ребёнок и мужчина не смогли выбраться из жилища и погибли", говорится в сообщении.

Позднее оперативники обнаружили и тело подозреваемого, который скончался от ожогов, полученных на пожаре. Как пишет kp.ru, в злополучный вечер мужчина был сильно пьян, а в семье, по словам местных жителей, не было никаких проблем.

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Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области обнаружили тело 24-летней учительницы, которая стала жертвой судимого за два убийства приятеля.

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СУ СК РФ по Иркутской области

Артур Белкин

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