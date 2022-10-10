Зарезал и выбросил в канаву: В Ленобласти учительница стала жертвой судимого за два убийства приятеля

Тело пропавшей в Ленинградской области 24-летней учительницы коррекционной школы-интерната обнаружили на обочине спустя два дня после того, как о её исчезновении сообщила мать. О подробностях случившегося сообщает региональное управление СКР и "Рен-ТВ".

"9 октября 2022 года рядом с обочиной автодороги Новая Ладога – Вологда в Бокситогорском районе Ленинградской области обнаружено тело девушки 1998 г.р. с колото-резаными ранениями", — сказано в сообщении ведомства.

По данным СМИ, 7 октября девушка, проживавшая в посёлке Ефимовский, села в машину знакомого, который ранее был судим за два убийства. Как уточняют следователи, в преступлении подозревается и уже задержан именно этот мужчина, он родился в 1972 году, на данный момент безработный. Известно, что он также проживал в том же селе, что и жертва.

Трагедии предшествовала ссора, которая произошла между девушкой и злоумышленником в его авто. После этого мужчина зарезал учительницу и выбросил её тело в придорожную канаву на 369-м километре трассы. Причём машину подозреваемый отогнал в деревню Подборовье и сжёг.

Сейчас мужчина допрашивается следователями, после чего ему предъявят обвинение. Сотрудниками СК уже подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.