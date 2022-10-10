В Подмосковье массажист-иностранец связал и задушил клиентку в её квартире

Жуткая история произошла в подмосковном Реутове, где вызванный на дом массажист-иностранец задушил клиентку. 27-летний злоумышленник уже арестован, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

"По данным следствия, 5 октября 2022 года в квартире по улице Некрасова в городе Реутове обнаружено тело 40-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти, но со связанными руками. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти женщины стала асфиксия. В рамках проведения следственных действий установлено, что женщина вызывала на дом частного массажиста для оказания услуг", — говорится в сообщении.

Следователям удалось установить местонахождение мужчины, который оказывал услуги, его задержали. Злоумышленник признал вину, рассказав, что с клиенткой у них возник конфликт, тогда мужчина связал её, а затем задушил. После этого он забрал мобильные телефоны жертвы и сбежал с места преступления.

Правоохранители уже осмотрели место происшествия и проверили показания подозреваемого. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, расследование продолжается.