Как удары возмездия по Украине разделили страны на за и против мира Как реагируют западные СМИ на второй день ударов возмездия по Украине и почему последние новости из Европы больше похожи на формирование лагеря "за мир". 70226 70226 Обложка © Getty Images / Sergei Chuzavkov / SOPA Images / LightRocket

Западная пресса продолжает приходить в себя после российских ударов возмездия по Украине. Новая жёсткая линия Москвы и назначение командующего СВО заставляют политиков и СМИ Европы и Америки пересматривать информационный подход к событиям на Украине. Некоторые страны сопротивляются американскому давлению и называют события своими именами, но большинство козырнуло методичке Вашингтона, забыв, что украинское руководство взяло на себя подрыв Крымского моста в первые часы. А самым популярным запросом в России в поисковиках становятся "последние новости".

Киевляне уже покидают город, аналогичные потоки начинают формироваться и из остальных городов Украины в сторону западных границ. Города страны в дыму и авариях от перегрузки сетей. Украинские энергетики заявляют, что ещё три дня подобной "калибровки" — и энергетика Незалежной окончательно схлопнется на всех контурах. С учётом того что ВСУ не унимаются и продолжают бить по Белгороду, можно ожидать продолжения подобных действий Минобороны РФ.

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Европейцы открыли для себя генерала Армагеддона

Немецкие СМИ узнали, что прозвище Сергея Суровикина, получившего назначение в минувший понедельник, — генерал Армагеддон. Известного в военных кругах умением действовать жёстко и нестандартно генерала Spiegel пытается очернить, искажая опыт и эффективность командующего спецоперацией. Американские и британские аналитики в статье называют его "безжалостным командиром, печально известным своим "характером, лишённым сентиментальности", вероятно, забывая, что для русского уха это лишь комплимент.

Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, успехи Сирийской кампании были достигнуты во время командования генерала Суровикина российской группировкой войск. Его работа с военной логистикой позволила достичь перелома в борьбе с ИГИЛ* (организация запрещена в России) и освободить больше 90% республики. На Украине под его руководством была окружена и разгромлена украинская группировка в Горском котле, а также взят Северодонецк и освобождены заложники на заводе "Азот".

Психологический эффект "калибров"

С момента назначения Суровикина часы Судного дня Украины перешли в ежедневный режим. Если вчера разрушения критически важной инфраструктуры коснулись Киева, Львова, Ровно, Житомира, Тернополя, Хмельницкого, Ивано-Франковска, Винницы, Харькова, Кременчуга, Днепра, Кривого Рога, Николаева и Одессы, то сегодня стартовала вторая серия ударов.

Ряд изданий сообщили, что после первого дня ударов у России закончились "калибры". Newsweek, ссылаясь на аналитический центр Института изучения войны (ISW), заявил, что у Армии РФ заканчивается вооружение.

— Ответные удары России могут представлять собой новый просчёт Путина. В докладе ISW утверждается, что российские военные "тратили впустую" жизненно важное оружие на гражданские цели, вместо того чтобы использовать его на более стратегически важных военных объектах, потенциально оставляя их без инструментов, необходимых для защиты от продолжающихся южных и восточных контрнаступлений Украины, — пишет Newsweek.

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Bloomberg приводит слова главы разведки Великобритании Джереми Флеминга, который заявил, что у России заканчиваются боеприпасы. В своём выступлении в Лондоне во вторник он добавил, что реакция Украины в бою и в киберпространстве "меняет ситуацию" против "истощённых" российских сил. Затраты России на вооружение Forbes оценил в 400–700 миллионов долларов.

Однако второй день ударов России по Украине вызвал удивление у западной пропаганды. По сообщениям украинских СМИ, сегодня удары были нанесены по Запорожской, Николаевской, Киевской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой областям. В Павлограде разворотило железнодорожный узел, который играет важную роль в снабжении группировки ВСУ в Донбассе.

Вмешательство и участие США в украинском конфликте

Главным барометром Запада стали стенания главы Белого дома. Президент Джо Байден шаблонно возмутился "агрессией России", пообещав народу Украины помощь и поставки передовых систем ПВО. Также он заявил, что США осуждают ракетные удары РФ, уничтожившие "цели, не имевшие военного назначения".

Вместе с союзниками Штаты продолжают "навязывать России издержки за её агрессию" и настроены на то, чтобы "привлечь Путина и Россию к ответственности за зверства и военные преступления". Объяснив всем медиа, что вчерашние и сегодняшние российские удары — это агрессия, а не ответ за теракт на Крымском мосту. Поэтому сегодня число СМИ, засомневавшихся в причастности Киева к подрыву российского моста, увеличилось.

Напомним, накануне экс-начальник штаба армии США генерал Джек Кин отметил, что затраты США на Украину минимальны по сравнению с эффектом.

— Мы инвестировали в Украину крохи — всего 66 млрд в этом году. Это 1,1% бюджета, а получаем несоизмеримые большие преимущества. Вашингтон смог сделать главное — создать на границах с Россией серьёзного для Москвы соперника, который должен будет мешать российскому руководству проводить политику влияния в Восточной Европе, особенно в странах бывшего СССР, — сказал Джек Кин.

Именно поэтому, по словам военного, подобная инвестиция в украинцев, которые в интересах США сражаются с Россией, "очень выгодна".

— Этот повод стал причиной для Киева потребовать от Байдена "избавиться от сдержанности" и снять запрет на передачу Украине тактических ракет ATACMS, — отмечает Foreign Policy.

Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров заявил: де-факто американцы уже давно участвуют в конфликте на Украине, добавив, что "они не только вооружают Зеленского, но и предоставляют данные со спутников".

Также министр Лавров анонсировал готовность российской стороны к предложению обсудить встречу Байдена с Путиным на G20. На тему мира остро реагируют государства ЕС, которые борются с Вашингтоном за собственный суверенитет. Учитывая предполагаемую встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 на Бали, которую подтвердил МИД Индонезии, принуждение к миру будет быстрым.

— Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ, — сказал венгерский премьер Виктор Орбан в интервью немецким СМИ. — Тот, кто думает, что эта война будет завершена путём российско-украинских переговоров, не живёт в этом мире. Реальность выглядит иначе.

О том, что киевский режим, поддерживаемый Западом, превращает Украину в террористическое государство, заявляют турецкие СМИ.

— Киевский режим превращает Украину в террористическое государство, — объясняет читателям турецкое издание dikGAZETE. — В борьбе против России киевский режим использовал методы радикалов.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Официальный ответ на удары возмездия России Европа дала в ходе видеоконференции лидеров G7, обвинив Россию, как и предполагалось, в агрессии. В основном заявления политиков появлялись в соцсетях, и только затем на официальных сайтах ведомств и в интервью СМИ. Если шесть лет назад Дональд Трамп выиграл выборы за счёт твиттерной революции, то теперь эта соцсеть становится ментальным мерилом западного политикума. Генсек НАТО Столтенберг поспешил назвать ракетные удары по Украине признаком "слабости России", объявив, что победа Москвы "в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить".

— Страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для Украины, — пишет Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления.

Кстати, об эффекте ударов по инфраструктуре Украины свидетельствует смена риторики Британии и США со стороны военных и разведчиков о том, что они не видят признаков готовности России применить ядерное оружие.

Безупречное планирование и нанесение высокоточных ударов по украинской критической инфраструктуре со стороны России не позволили западным СМИ устроить истерику по поводу "зверств России" в отношении мирных граждан и гражданской инфраструктуры — единицы жертв и чёткие удары по ведомствам, штабам и энергетике Незалежной были отмечены как украинскими военными, так и новостными сводками европейских медиа. Однако сегодня СМИ Европы и Америки заговорили об ударах "по жилым домам". Эксперты считают, что за такими разговорами последуют "голливудские" фейки уровня Бучи.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Фото © Getty Images / Paula Bronstein Готова ли Европа к нескольким десяткам миллионов беженцев с Украины? 0 Нет, они пока не понимают этого Венгрия призывает к миру Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева