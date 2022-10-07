В России появились два новых дорожных знака
Кабмин утвердил два новых дорожных знака для электромобилей и автобусов
В России появились два новых дорожных знака: обозначающий зарядку для электромобилей и информирующий о запрете движения автобусов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина.
Как отмечается в документе, информирующий о запрете движения автобусов знак является результатом практики ограничения движения автобусов в городах – организаторах чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако он не запрещает движение школьных автобусов и автобусов, которые следуют по маршрутам общественного транспорта.
Кроме того, нововведения коснутся и знаков платной парковки и парковки для инвалидов — у них появится новый облик. Так, в первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет, а во втором — появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.
Вместе с тем кабмин утвердил ограничения скорости для электросамокатов и гироскутеров. Теперь передвигаться на этих видах электротранспорта можно со скоростью не выше 25 километров в час. При этом их масса не должна превышать 35 кг. Регулировать движение средств индивидуальной мобильности будут специальные дорожные знаки, разрешающие или запрещающие передвижение в определённых зонах.
ТАСС / Александр Щербак