В России появились два новых дорожных знака: обозначающий зарядку для электромобилей и информирующий о запрете движения автобусов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечается в документе, информирующий о запрете движения автобусов знак является результатом практики ограничения движения автобусов в городах – организаторах чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако он не запрещает движение школьных автобусов и автобусов, которые следуют по маршрутам общественного транспорта.

Кроме того, нововведения коснутся и знаков платной парковки и парковки для инвалидов — у них появится новый облик. Так, в первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет, а во втором — появится стилизованное изображение инвалида-колясочника.