В России запустили онлайн-шоу по обзору вузов блогерами "Ревузор"

Российские блогеры в формате развлекательного контента дадут оценку вузам страны. Как рассказали на сайте Минобрнауки России, АНО "Институт развития интернета" запустила онлайн-шоу по обзору университетов блогерами "Ревузор".

"АНО "Институт развития интернета" при поддержке Минобрнауки России запустила онлайн-проект "Ревузор" для студентов и абитуриентов. В выпусках шоу блогеры рассказывают о том, как всё устроено в вузах, а по итогам проверки дают свою честную оценку", — сказано в сообщении.

В министерстве рассказали, что ведущими программы станут популярные блогеры Алина Абрикоса и Арина Балерина, а также известный артист, сценарист Антон Смоленчук. Они посетят лекции, пообщаются с преподавателями и студентами, посмотрят условия в общежитиях, попробуют еду в столовых и поделятся с ребятами интересными подробностями о жизни российских вузов. Оценивать направления блогеры будут по принципу: "зачёт" или "пересдача".