В России запустили онлайн-шоу по обзору вузов блогерами "Ревузор"
Российские блогеры в формате развлекательного контента дадут оценку вузам страны. Как рассказали на сайте Минобрнауки России, АНО "Институт развития интернета" запустила онлайн-шоу по обзору университетов блогерами "Ревузор".
"АНО "Институт развития интернета" при поддержке Минобрнауки России запустила онлайн-проект "Ревузор" для студентов и абитуриентов. В выпусках шоу блогеры рассказывают о том, как всё устроено в вузах, а по итогам проверки дают свою честную оценку", — сказано в сообщении.
В министерстве рассказали, что ведущими программы станут популярные блогеры Алина Абрикоса и Арина Балерина, а также известный артист, сценарист Антон Смоленчук. Они посетят лекции, пообщаются с преподавателями и студентами, посмотрят условия в общежитиях, попробуют еду в столовых и поделятся с ребятами интересными подробностями о жизни российских вузов. Оценивать направления блогеры будут по принципу: "зачёт" или "пересдача".
Ранее Лайф рассказывал, что на церемонии Russian Creative Awards покажут первую в мире оперу о креативных индустриях. Как уточнила директор премии Марина Абрамова, за месяц приёма заявок, который продлится до 16 октября, на премию было подано свыше 600 заявок более чем из 50 регионов страны, что почти на 20% выше показателя прошлого года за аналогичный период.
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