Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" засняли в зоне спецоперации
Российским военным в зону СВО поступили новые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ"
В зону спецоперации поступили новые российские защищённые автомобили К-4386 "Тайфун-ВДВ", оснащённые дистанционно управляемыми боевыми модулями БМ-30-Д (32Б01). Кадры с колонной техники публикует телеграм-канал Dambiev.
В зону СВО поступили новые российские защищённые автомобили К-4386 "Тайфун-ВДВ". Видео © t.me / Dambiev
"Парням новую технику пригнали!" — оценил автор ролика отличное состояние автомобилей, двигающихся к фронту.
Машины разработаны АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", они укомплектованы 30-мм автоматической пушкой 2А42 в кожухе и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом ПКТМ.
Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" принял решение увеличить объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%. В сентябре 2022 года компания достигла уровня фактических продаж гражданского вооружения на экспорт, равного показателю за 2021 год. Таким образом, текущий план производства стал рекордным за последние 20 лет.
t.me / Dambiev