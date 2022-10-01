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Регион
Опубликовано 1 октября 2022, 10:20
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Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" засняли в зоне спецоперации

Российским военным в зону СВО поступили новые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ"

В зону спецоперации поступили новые российские защищённые автомобили К-4386 "Тайфун-ВДВ", оснащённые дистанционно управляемыми боевыми модулями БМ-30-Д (32Б01). Кадры с колонной техники публикует телеграм-канал Dambiev.

В зону СВО поступили новые российские защищённые автомобили К-4386 "Тайфун-ВДВ". Видео © t.me / Dambiev

"Парням новую технику пригнали!" — оценил автор ролика отличное состояние автомобилей, двигающихся к фронту.

Машины разработаны АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", они укомплектованы 30-мм автоматической пушкой 2А42 в кожухе и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом ПКТМ.

В зону спецоперации направили комплекты дополнительной защиты для российских БМП и БТР
В зону спецоперации направили комплекты дополнительной защиты для российских БМП и БТР

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" принял решение увеличить объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%. В сентябре 2022 года компания достигла уровня фактических продаж гражданского вооружения на экспорт, равного показателю за 2021 год. Таким образом, текущий план производства стал рекордным за последние 20 лет.

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t.me / Dambiev

Татьяна Миссуми
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