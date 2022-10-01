Машины разработаны АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", они укомплектованы 30-мм автоматической пушкой 2А42 в кожухе и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом ПКТМ.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" принял решение увеличить объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%. В сентябре 2022 года компания достигла уровня фактических продаж гражданского вооружения на экспорт, равного показателю за 2021 год. Таким образом, текущий план производства стал рекордным за последние 20 лет.