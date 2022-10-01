"Вообще нулевые": Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" засняли в зоне спецоперации
Российским военным в зону СВО поступили новые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ"
В зону спецоперации поступили новые российские защищённые автомобили К-4386 "Тайфун-ВДВ", оснащённые дистанционно управляемыми боевыми модулями БМ-30-Д (32Б01). Кадры с колонной техники публикует телеграм-канал Dambiev.
В зону СВО поступили новые российские защищённые автомобили К-4386 "Тайфун-ВДВ". Видео © t.me / Dambiev
"Парням новую технику пригнали!" — оценил автор ролика отличное состояние автомобилей, двигающихся к фронту.
Машины разработаны АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", они укомплектованы 30-мм автоматической пушкой 2А42 в кожухе и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом ПКТМ.
Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" принял решение увеличить объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%. В сентябре 2022 года компания достигла уровня фактических продаж гражданского вооружения на экспорт, равного показателю за 2021 год. Таким образом, текущий план производства стал рекордным за последние 20 лет.
Специальная военная операция на Украине
t.me / Dambiev