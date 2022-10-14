Эрдоган: В Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб
В районе Фракия в европейской части Турции будет создан международный газовый хаб, заявил президент Тайип Эрдоган по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передаёт телеканал ТРТ.
"Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны, где состоялся саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По словам президента, ни о каких задержках не может быть речи, работа начнётся сразу же после проведения необходимых переговоров. При этом турецкий лидер заверил, что в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры.
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и создать на территории Турции газовый хаб. Он подчеркнул, что создание хаба позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Эрдоган позитивно воспринял эту идею.
ТАСС / DPA / Stefan Sauer