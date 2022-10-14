Эрдоган: В Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб

В районе Фракия в европейской части Турции будет создан международный газовый хаб, заявил президент Тайип Эрдоган по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передаёт телеканал ТРТ.

"Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны, где состоялся саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По словам президента, ни о каких задержках не может быть речи, работа начнётся сразу же после проведения необходимых переговоров. При этом турецкий лидер заверил, что в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры.