В ЛНР раскрыли планы ВСУ попытаться прорвать оборону сразу на двух направлениях

Подразделения Вооружённых сил Украины в ближайшие дни могут попытаться прорвать оборону союзных сил на Запорожском и Лиманском направлениях. Об этом 14 октября сообщил представитель силовых структур ЛНР.

"Не исключены попытки ВСУ в ближайшие дни прорвать нашу оборону на Запорожском и Лиманском направлениях", — сказал он.

По его словам, подразделения ВС России в настоящее время работают на данных участках фронта авиацией и артиллерией по местам наибольшей концентрации противника.