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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 09:47
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В ЛНР раскрыли планы ВСУ попытаться прорвать оборону сразу на двух направлениях

Подразделения Вооружённых сил Украины в ближайшие дни могут попытаться прорвать оборону союзных сил на Запорожском и Лиманском направлениях. Об этом 14 октября сообщил представитель силовых структур ЛНР.

"Не исключены попытки ВСУ в ближайшие дни прорвать нашу оборону на Запорожском и Лиманском направлениях", — сказал он.

По его словам, подразделения ВС России в настоящее время работают на данных участках фронта авиацией и артиллерией по местам наибольшей концентрации противника.

Союзные силы взяли под контроль высоты Червонопоповку и Песчаное в Кременной
Союзные силы взяли под контроль высоты Червонопоповку и Песчаное в Кременной

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы существенно продвинулись в Артёмовске.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Ирина Фальке
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