В ЛНР раскрыли планы ВСУ попытаться прорвать оборону сразу на двух направлениях
Подразделения Вооружённых сил Украины в ближайшие дни могут попытаться прорвать оборону союзных сил на Запорожском и Лиманском направлениях. Об этом 14 октября сообщил представитель силовых структур ЛНР.
"Не исключены попытки ВСУ в ближайшие дни прорвать нашу оборону на Запорожском и Лиманском направлениях", — сказал он.
По его словам, подразделения ВС России в настоящее время работают на данных участках фронта авиацией и артиллерией по местам наибольшей концентрации противника.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы существенно продвинулись в Артёмовске.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth