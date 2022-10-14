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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 09:11
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Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины

В нескольких регионах Украины днём 14 октября объявлена воздушная тревога. Как сообщает издание "Страна.ua", это Одесская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская области.

Удары ВС РФ пришлись по военному объекту во Львовской области
Удары ВС РФ пришлись по военному объекту во Львовской области

Напомним, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. 11 октября удары продолжились. 12 и 13 октября на Украине также объявлялась воздушная тревога.

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Александра Вишнякова
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