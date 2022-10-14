Лидеры стран СНГ приняли предложение Путина объявить 2025-й Годом 80-летия Победы и Годом мира

Лидеры стран СНГ на саммите в Астане поддержали предложение Владимира Путина и приняли решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом мира. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Принято решение объявить 2024 год Годом волонтёрского движения, 2025 год — Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом мира", — сказал он журналистам.