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14 октября, 09:00

Лукашенко объявил о введении в Белоруссии режима повышенной террористической опасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране введён режим повышенной террористической опасности. Заявление он сделал в ходе саммита СНГ в Астане.

"В связи с обострением введён режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развёртыванием союзной (с Россией. — Прим. Лайфа) группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко призвал быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ

Лукашенко призвал быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в стране введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.

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ТАСС / Гавриил Григоров / POOL

Артур Белкин

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