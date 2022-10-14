Лукашенко объявил о введении в Белоруссии режима повышенной террористической опасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране введён режим повышенной террористической опасности. Заявление он сделал в ходе саммита СНГ в Астане.

"В связи с обострением введён режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развёртыванием союзной (с Россией. — Прим. Лайфа) группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", — заявил белорусский лидер.