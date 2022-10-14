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13 октября, 22:52

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

Глава МИД Белоруссии Макей: На территории республики введён режим КТО

В Белоруссии введён режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщил газете "Известия" глава МИД страны Владимир Макей, это сделано на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", — сказал Макей.

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Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск начнёт боевые действия лишь в том случае, если будет нарушена государственная граница страны. Он подчеркнул, что Запад всеми силами старается дестабилизировать обстановку внутри республики и втянуть её в военный конфликт, однако Минск держит этот вопрос на особом контроле и делает всё для того, чтобы не нарушать спокойствие.

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ТАСС / Наталия Федосенко

Дмитрий Алексиевич

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